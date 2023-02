Nicole Scherzinger und ihr Thom sollen sich getrennt haben!

Ist etwa alles aus bei Nicole Scherzinger (44) und ihrem Freund Thom Evans (37)? Seit mittlerweile über drei Jahren sind die Sängerin und der Ex-Rugbyspieler ein Paar: Sie lernten sich 2019 bei der Sendung "The X Factor: Celebrities" kennen. Sogar Verlobungsgerüchte machten im vergangenen Sommer die Runde. Doch nun soll auf einmal alles aus sein bei dem einstigen Traumpaar: Thom und Nicole gehen wohl getrennte Wege!

Das berichtet zumindest The Sun und beruft sich dabei auf einen Augenzeugen. Der soll Thom dabei belauscht haben, wie er mit einem Freund in einem Londoner Restaurant ein tränenreiches Gespräch führte. "Thom sah verzweifelt aus – er sagte, dass die Dinge schiefgelaufen seien und er jetzt für eine absehbare Zeit zurück in Großbritannien ist, während Nicole in Los Angeles lebt", behauptet der Insider. Zuvor hatte der Sportler seine Wohnung aufgegeben, um bei seiner Liebsten zu sein – jetzt müsse er bei einem Freund unterkommen.

Sonst hatten Nicole und Thom sich stets total verliebt im Netz gezeigt und konnten auch bei gemeinsamen Liebesurlauben kaum die Finger voneinander lassen. Zuletzt hatte die Pussycat Dolls-Musikerin an Neujahr ein Bild mit ihrem Partner geteilt, auf dem sie sich verliebt anstrahlen.

Getty Images Nicole Scherzinger, September 2022

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im April 2022

Instagram / Cm42bkBjkhJ Thom Evans und Nicole Scherzinger an Silvester 2022/2023

