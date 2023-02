Nach Trennung: Helen Flanagan bezaubert in rotem Wow-Kleid

Helen Flanagan (32) haut mit ihrem Look alle um! Hinter der "Coronation Street"-Darstellerin liegen harte Monate. Nach 13 gemeinsamen Jahren wollten sie und ihr Partner Scott Sinclair eigentlich den nächsten Schritt wagen und bald heiraten. Stattdessen verkündeten sie im Oktober jedoch das Liebes-Aus. Wegen ihrer drei gemeinsamen Kids bleiben die beiden aber dennoch in Kontakt. Jetzt begeisterte Helen im Netz mit einem roten Dress!

In einem Instagram-Video zeigte die 32-Jährige ihren Valentinstag-Look. Am Tag der Liebe trug Helen ein Kleid in einem knalligen Rot und einem Ausschnitt, das ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte. Dazu entschied sie sich für einen passenden roten Lippenstift. "Beauty", kommentierte unter anderem der britische Big Brother-Star Chanelle Hayes (35). "Du siehst toll aus, vor allem in diesem Kleid", schwärmte ein weiterer Follower in der Kommentarspalte.

Am Valentinstag hatte Helen ihre Kinder um sich – und auch diese hielten sich an das Farbschema des Tages. Ton in Ton mit seiner Mama trug auch ihr Sohn Charlie einen roten Anzug. "Ich habe bereits meinen Prinzen. Der einzige Mann, dem ich jemals mein Herz ganz schenken werde. Mein Junge", schrieb die Schauspielerin zu einem Bild, auf dem sie den Kleinen im Arm hält.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair im November 2021

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, UK-Star

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihrem Sohn Charlie am Valentinstag 2023

