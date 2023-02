Neue Pläne nach Ehe-Aus: Wird Peter Klein Kneipensänger?

Peter Klein möchte eine neue Richtung einschlagen. Seit einigen Wochen steht der gelernte Malermeister bereits in den Schlagzeilen. Seine Ehefrau Iris Klein (55) hatte ihm und Yvonne Woelke (41) vorgeworfen, eine Affäre zu haben – das bestritten die beiden jedoch. Doch vor wenigen Tagen gestand der 55-Jährige, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben. Die Ehe der beiden TV-Stars steht nun vor dem Aus. Doch wie geht es jetzt für Peter weiter?

"Er will jetzt nach Hamburg. Er will jetzt Kneipensänger werden", plauderte Iris in ihrer Instagram-Story aus. Das habe ihr Noch-Ehemann ihr bei einem klärenden Gespräch mitgeteilt. "Da hilft ihm diese Lotta – das war die Begleitperson von Tessa (33). Die hat ihm jetzt den Floh ins Ohr gesetzt, dass er in den Kneipen singen kann dort", erzählte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) weiter.

Auch die Wohnsituation habe das Ex-Paar geklärt. Während die 55-Jährige eine neue Wohnung bezogen hat, bleibt der gelernte Malermeister in der Finca auf Mallorca. "Die kostet ja 3000 Euro Miete – die zahlt er in Zukunft alleine", stellte Iris klar. Die Influencerin betonte zudem, dass sie nicht vorhabe, Peter zukünftig finanziell zu unterstützen.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de