Penn Badgley kritisiert Netflix für "Jeffrey Dahmer"-Serie

Penn Badgley (36) nimmt kein Blatt vor den Mund! Der Schauspieler ist seit vier Staffeln als charismatischer Mörder Joe Goldberg in der Serie You zu sehen. Für seinen fiktiven Charakter hat er in der Vergangenheit schon zahlreiche Liebesbekundungen erhalten. Die Verherrlichung eines echten Serienkillers, wie sie ihm zufolge in der Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" stattfinde, geht dem Gossip Girl-Darsteller zu weit! Dafür kritisiert er auch öffentlich seinen Arbeitgeber Netflix!

"Bei unserer Serie soll man sich in Joe verlieben, das ist unsere Schuld", meint der 36-Jährige im Interview gegenüber Entertainment Tonight und fügt hinzu: "Ted Bundy, das ist deine eigene Schuld. Jeffrey Dahmer, das ist... das ist die Schuld von Netflix! Das lastet ganz klar auf den Schultern von Netflix." Für diese Kritik an seinem Arbeitgeber wird der "You"-Star im Netz ordentlich gefeiert. "Die Tatsache, dass er für Netflix arbeitet und sie trotzdem für die Dahmer-Serie zur Verantwortung zieht, ist so real", schreibt ein Fan auf TikTok.

Offenbar ist es dem US-Amerikaner ein Anliegen, öffentlich über schädliche oder sogar gefährliche Beziehungen zu reden. Vor einigen Jahren hatte eine Twitter-Userin in Anlehnung an seine Rolle in "Gossip Girl" geschwärmt: "Penn Badgley war sexy als Dan, aber Gott, Joe ist ein völlig neues Level". Penn reagierte auf den Tweet und beendete den Satz mit: "… an Problemen, richtig?"

Netflix Penn Badgley als Joe Goldberg in "You"

Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer in "Dahmer", 2022

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX Penn Badgley als Joe Goldberg in dritter Staffel "You"

