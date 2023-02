Peter-Iris-Drama: Yvonne Woelke macht es inzwischen Spaß

Yvonne Woelke (41) sieht die ganzen Schlagzeilen um ihr Liebesleben inzwischen gelassen. Die Dschungelcamp-Begleiterin von Djamila Rowe (55) soll während einer Australienreise mit Peter Klein angebandelt haben. Dessen Noch-Ehefrau Iris (55) zufolge haben sich die beiden sogar schon ihre Liebe gestanden. Die Reality-TV-Kandidatin hatte zwar noch gehofft, ihre Ehe retten zu können, allerdings ohne Erfolg. Yvonne hat das ganze Drama anfangs sehr belastet – bis jetzt!

"Ich war in der vergangenen Zeit so verletzt und traurig", gestand die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. Nun habe sich ihr Gemütszustand jedoch geändert. "Mittlerweile finde ich die Situation so scheiße, dass es schon wieder Spaß macht", gab die einstige Miss Germany zu verstehen. Was genau sie daran so unterhaltsam findet, verriet sie aber nicht.

Iris findet Yvonnes Aussage hingegen alles andere als lustig. Sie repostete deren jüngste Story-Sequenz und versah diese mit dem Hashtag #ehebrecherin. Die Influencerin sei wegen ihrer Liebelei mit ihrem Ehegatten jedoch nicht mehr traurig, sondern einfach nur wütend.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Februar 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

