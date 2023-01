Erste Hochzeitsbilder: Marc Anthony heiratet seine Nadia!

Marc Anthony (54) und seine Nadia schippern in den Hafen der Ehe! Im Mai 2022 hatte der Sänger nach nur wenigen Monaten Beziehung um die Hand seiner Freundin Nadia Ferreira angehalten. Die beiden trennt ein Altersunterschied von 30 Jahren, der sie aber nicht zu stören scheint – im Gegenteil: Marc und Nadia sind sich sicher, dass sie ihre Zukunft miteinander verbringen wollen. Schon an diesem Wochenende treten sie vor den Traualtar!

Paparazzi-Bilder zeigen erste Fotos von Marc und Nadias Hochzeitsfeierlichkeiten in Miami. Als Location diente das Kunstmuseum Pérez. Die 23-Jährige hat sich für den wohl schönsten Tag ihres Lebens mächtig in Schale geworfen und ein langes weißes Glitzerkleid getragen. An ihren hochgesteckten Haaren befestigte sie einen weißen Schleier.

Darüber hinaus wurden vor Ort Stars wie Ex-Fußballprofi David Beckham (47) oder Musiker Maluma (29) gesehen. Auf Social Media haben sich bisher aber weder die prominenten Gäste noch das Brautpaar selbst zu der Eheschließung geäußert. Auch ob Marcs Ex-Frau Jennifer Lopez (53) oder ihre gemeinsamen Kinder Emme (14) und Maximilian (14) zu Gast waren, ist unklar.

Nadia Ferreira im Januar 2023 in Miami

David Beckham auf der Hochzeit von Marc Anthony

Marc Anthonys Hochzeitsvorbereitungen

Marc Anthonys Hochzeitslocation in Miami

Nadia Ferreira, Model

