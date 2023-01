Beziehung mit Kim? "Prince Charming"-Maurice schämt sich!

Maurice Schmitz plaudert aus dem Nähkästchen! Er war der Gewinner der dritten Prince Charming-Staffel gewesen und konnte das Herz des Protagonisten Kim Tränka für sich erobern. Auch nach der Show waren sie ein Paar – doch im Sommer 2022 kam die Trennung. Ab und an teilte der Kölner gegen seinen Ex aus – jetzt scheint er nachzulegen. Maurice schämt sich für einen Abschnitt seines Lebens – etwa für die Beziehung mit Kim?

Auf seinem TikTok-Kanal teilte er ein längeres Statement, in dem er über eine bestimmte Reise mit einer Person spricht – Namen nennt er jedoch nicht. "Irgendwie wird man immer wieder in Verbindung gebracht, aufgrund dieser gemeinsamen Reise, die auch größtenteils schön war, aber diese Reise ist vorbei", erklärte Maurice. Er habe die Zeit in guter Erinnerung behalten wollen, doch das sei durch die "negativen Handlungen oder Schauspielerei" von der anderen Person nicht mehr möglich. "Ich bereue das eigentlich und ich schäme mich zutiefst dafür, mir fehlen die Worte", betonte der 24-Jährige dann.

Meint er mit diesen Worten etwa Kim? Gut möglich – trotzdem ergaben sich für Maurice aus der Sache auch positive Dinge, beispielsweise seine Community. Und diese hat sich seit seiner "Prince Charming"-Teilnahme vergrößert. "Ich möchte für mich Ruhe haben, möchte aber auch an der Seite für mich Ruhe haben", stellte er fest.

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz, ehemaliger "Prince Charming"-Teilnehmer

RTL / Kathrin Krok Kim Tränka und Maurice Schmitz, "Prince Charming"-Paar 2021

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz im Juni 2021

