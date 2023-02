GNTM-Siegerin Sara Nuru ist zum ersten Mal Mutter geworden!

Baby-News von Sara Nuru (33)! Die frühere Germany's next Topmodel-Siegerin hält sich weitestgehend bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Doch diese schöne Nachricht wollte sie dann doch nicht für sich behalten: Im September gab sie ganz unspektakulär bekannt, dass sie schwanger ist und ihr erstes Kind erwartet. Es folgten nur wenige Babybauch-Updates. Ebenso schlicht gab das Model nun auch bekannt: Sara hat ihr Baby längst zur Welt gebracht!

Via Instagram ließ sie ihre Fans und Freunde nun wissen, dass sie Mama geworden ist. In einem Video sieht man lediglich Saras Schatten bei einem Schneespaziergang – jedoch ist eindeutig zu erkennen, dass sie nicht alleine unterwegs ist: Sie schiebt hier einen Kinderwagen! Das Emoji eines geschlüpften Kükens bestätigt, dass ihr Kind inzwischen da ist. Die ersten Follower gratulieren auch schon: "Oh, Sara! Herzlichen Glückwunsch", schreibt beispielsweise GNTM-Kollegin Ira Meindl.

Sara verrät hier keine Details, wie das Geschlecht des Babys oder wann genau sie es bekommen hat. Seit Anfang Januar war es jedoch ganz schön ruhig auf ihrem Account. Es ist gut möglich, dass ihr Kind schon seit ein paar Wochen auf der Welt ist. Was glaubt ihr? Stimmt ab!

