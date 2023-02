Iris Klein fassungslos: Peter will noch befreundet bleiben!

Wie geht es nun für Iris (55) und Peter Klein (55) weiter? Die Influencerin warf ihrem Ehemann Untreue vor: Er soll in Australien mit Yvonne Woelke (41) fremdgegangen sein. Nachdem er anfangs alles abstritt, gab er letztendlich doch zu, Gefühle für die Schauspielerin entwickelt zu haben. Inzwischen steht fest, dass die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und der Lackierer sich scheiden lassen werden. Peter wünscht sich aber weiterhin freundschaftlichen Kontakt!

In ihrer Instagram-Story berichtete Iris aufgebracht, dass Peter noch mit ihr befreundet bleiben möchte: "Und dass er sagt, er will mich als Freundin behalten, so wie eine Schwester... Also er hat noch Gefühle für mich, aber eher so freundschaftlich." Das komme für die Reality-TV-Bekanntheit aber keinesfalls infrage: "Gute Freunde? Das schaffe ich nicht [...] Ich kann so was nicht. Ich kann nicht gute Freundin bleiben von einem Mann, der mich so beschissen hat all die Jahre", verlieh die Brünette ihrem Ärger Ausdruck.

Iris wäre sogar bereit gewesen, Peter seinen Fehltritt zu verzeihen. Der entschied sich aber trotzdem gegen die Beziehung. "Er möchte auch alleine bleiben. Er möchte keine Ehe mehr retten", hatte die 55-Jährige empört berichtet.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, Juni 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2020

