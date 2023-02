Seltener Auftritt: Ellen Pompeo mit Tochter auf Fashionshow

Was für ein süßes Mutter-Tochter-Duo! Ellen Pompeo (53) war vor allem durch ihre Rolle der Meredith in der erfolgreichen Arztserie Grey's Anatomy bekannt geworden. Doch nach 17 Jahren sorgte die Schauspielerin bei ihren Fans für Herzschmerz: In der kommenden Staffel wird die Darstellerin ihren letzten Auftritt haben. Unter anderem möchte die Dreifachmama sich mehr ihrer Familie widmen. Jetzt besuchte Ellen gemeinsam mit ihrem Töchterchen eine Fashionshow in New York.

Die 53-Jährige und ihr Nachwuchs posierten bei der Fashionshow von Stardesigner Michael Kors gemeinsam für die Fotografen. Während Ellen strahlend in die Kameras lächelte, wirkte die Achtjährige etwas eingeschüchtert. Zurückhaltend, aber freundlich schaute Sienna umher. Dabei ließ sie die Hand ihrer Mama allerdings nicht los.

Ellen und ihr Mann Chris Ivery haben drei gemeinsame Kinder. Die glücklichen Eltern sind bereits seit 15 Jahren verheiratet. Für den Partner der Meredith-Darstellerin sei es allerdings zu Beginn nicht einfach gewesen, seine Frau mit ihrem Serien-Ehemann Patrick Dempsey (57) im Fernsehen zu sehen. "Er meinte: 'So habe ich mir das nicht vorgestellt. Du gehst zur Arbeit und machst da rum'", hatte die US-Amerikanerin sich einst im Podcast "Ladies First with Laura Brown" erinnert.

Ellen Pompeo und ihre Tochter Sienna, Februar 2023

Ellen Pompeo und ihr Ehemann Chris Ivery, 2019

Ellen Pompeo, Stella Luna Pompeo Ivery und Chris Ivery

