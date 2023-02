Waren MGK und Megan Fox wegen Therapie zusammen unterwegs?

Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) scheinen noch um ihre Liebe kämpfen zu wollen! Bei dem Traumpaar hängt der Haussegen schief: Sie sollen sich heftig gestritten haben, woraufhin die Schauspielerin alle Bilder mit ihrem Verlobten aus dem Netz löschte und sogar ihren Verlobungsring ablegte. Doch dann wurden die zwei trotz Krisengerüchten wieder zusammen gesichtet. MGK und Megan waren offenbar gemeinsam bei der Paartherapie!

Bei dem Gebäude, vor dem die beiden fotografiert wurden, handelt es sich laut DailyMail um ein Bürogebäude: Darin sind mehrere Paar- und Eheberatungsstellen untergebracht! Der Rapper und seine Verlobte sollen rund zweieinhalb Stunden in dem Haus gewesen sein – also die perfekte Länge für eine Sitzung? Wieder im Lot ist nach diesem gemeinsamen Ausflug aber noch längst nicht alles: Obwohl Megan und MGK das Gebäude gemeinsam verlassen hatten, fuhren sie in getrennten Autos davon.

Die Trennungsgerüchte waren so richtig in Gang gekommen, nachdem Megan dem Musiker Untreue vorgeworfen hatte: Er soll mit seiner Gitarristin Sophie Lloyd angebandelt haben. Da bestreitet deren Team aber vehement: "Sophie ist eine professionelle, versierte Musikerin, die unnötigerweise in die Medien gezerrt wurde, basierend auf unbegründeten Anschuldigungen in den sozialen Netzwerken". Sie sei sehr glücklich in ihrer eigenen Beziehung.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und seine Gitarristin Sophie Lloyd

