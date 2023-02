480.000 Euro: So luxuriös war Rihannas Super-Bowl-Unterkunft

Rihanna (34) lässt sich nicht lumpen! Am vergangenen Wochenende fand der langersehnte Super Bowl 2023 statt. Niemand Geringeres als die "Diamonds"-Interpretin trat in der Halbzeitpause auf und sorgte für einen Mega-Auftritt. Zuvor reiste die Musikerin mit ihren Liebsten sieben Tage früher nach Arizona, um sich auf ihre Performance beim Super Bowl vorzubereiten – und dafür griff Rihanna ordentlich in die Tasche!

Wie TMZ erfahren haben will, mietete die 34-Jährige eine Villa, die fast 50 Kilometer vom Stadion entfernt ist: Für eine Nacht soll Rihanna fast 80.000 Euro gezahlt haben, also musste sie für die sechs Nächte vor dem Super Bowl rund 480.000 Euro blechen! Doch der Preis scheint sich gelohnt zu haben: Das Haus ist mit fünf Schlafzimmern, XXL-Pool und einem begehbaren Weinkeller auf 6.434 Quadratmetern ein echtes Prachtstück.

Doch obwohl Rihanna für die Unterkunft ordentlich in die Tasche griff und für eine Megastimmung im Stadion sorgte, lohnte sich der Auftritt für die 34-Jährige finanziell eher weniger – sie verdiente nämlich fast nichts an ihrer Performance! "Die NFL deckt alle Kosten, die mit der Halftime-Show in Verbindung stehen und zahlt einen sogenannten Gewerkschaftsanteil des jeweiligen Performers. Aber an sich bezahlen wir die Künstler nicht für ihren Auftritt", verriet Brian McCarthy von der National Football League im Newsweek-Interview.

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Courtesy of Parsons Villas / Mega Rihannas Unterkunft während des Super Bowls 2023

Getty Images Rihanna im September 2022

