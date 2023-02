Blakes Baby da? Ryan Reynolds macht weitere Andeutungen!

Ryan Reynolds (46) macht weitere Andeutungen! Der Schauspieler hat mit seiner Frau Blake Lively (35) schon das vierte gemeinsame Kind erwartet. Doch auf ein offizielles Update, ob das Kind da ist, warten die Fans vergeblich. Am vergangenen Sonntag teilte die Gossip Girl-Bekanntheit dann ein Foto, auf dem ihr Babybauch weg zu sein scheint! Nun meldete sich Ryan in einem Interview zu Wort – und macht weiterhin nur kryptische Andeutungen.

In der Show "Power Lunch" von CNBC wurde der Deadpool-Star in Bezug auf die Geburt gefragt, wie es der Familie geht. "Sehen Sie, wir würden das nicht viermal machen, wenn wir es nicht lieben würden. Allen geht es gut. Eigentlich geht es allen fantastisch. Aber wenn wir jetzt noch nicht wüssten, wie das geht, wären wir in großen, großen Schwierigkeiten", witzelte Ryan. Zu der mutmaßlichen Geburt wollte er sich allerdings nicht weiter äußern: "Ich verrate nichts. Das ist keine Geburtsverkündung", stellte er klar.

Außerdem fügte der 46-Jährige noch hinzu, dass der Post, den seine Frau am Sonntag teilte, ebenfalls nicht zwingend die Verkündung war, dass ihr viertes Kind auf der Welt ist. "Wir haben keine Bekanntgabe der Geburt gemacht, wir haben nur ein Foto gepostet und die Medien haben das gemacht, was sie eben so machen", erklärte er.

Instagram / blakelively Ryan Reynolds, Blake Lively und Ryans Mutter Tammy im Februar 2023

Splash News / ActionPress Blake Lively schwanger beim Forbes Power Women's Summit

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Free Guy"-Premiere im August 2021

