Charlotte Würdig trauert online um Freund Tim Lobinger (†50)

So zeigt sie ihre Betroffenheit! Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige Hochspringer Tim Lobinger (✝50) den Kampf gegen eine aggressive Art der Krebskrankheit Leukämie verloren hat. Viele Fans und Prominente sprachen schon ihre Trauer auf den Social-Media-Kanälen aus. Für Moderatorin Charlotte Würdig (44) war Tim nicht nur ein Geschäftspartner, sondern auch ein guter Freund. Jetzt äußert sie ihre Trauer in der Öffentlichkeit.

In Ihrer Instagram-Story postet die Ex-Frau von Sido (42) einen Ausschnitt aus dem Gedicht "Death Is Nothing at All" von Henry Scott Holland. Hier heißt es übersetzt: "Der Tod ist nichts. Er zählt nicht. Ich bin jetzt nur in einem anderen Raum. Nichts ist passiert." Bevor sie diese Worte teilte, hat sie ein schwarzes Bild in ihre Story eingefügt, genauso wie im Zitat – ansonsten ist es still auf ihrem Kanal.

Gemeinsam hatten Tim und Charlotte im Jahr 2016 ein Trainingsprogramm entwickelt, welches speziell für Mamas ausgerichtet war. Im weiteren Verlauf ihrer Zusammenarbeit haben sie noch ein Programm namens "CurvyU" ausgearbeitet. Das richtet sich vor allem an übergewichtige Frauen, die einen gesünderen und fitteren Lifestyle anstreben.

Getty Images Charlotte Würdig im Oktober 2021 in Berlin

ActionPress Tim Lobinger, 2019

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

