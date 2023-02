Dschungelcamp: Cosimo hätte sich für mehr Essen ausgezogen!

Er hätte alle Hüllen fallen lassen. Cosimo Citiolo (41) musste im diesjährigen Dschungelcamp viel einstecken. Er machte kein Geheimnis daraus, dass die Show ihm zu schaffen machte. Nicht nur die Streitereien mit seinen Mitcampern, sondern ganz besonders das wenige Essen bereitete ihm große Schwierigkeiten. Jetzt verriet der ehemalige DSDS-Kandidat Promiflash, wozu er bereit gewesen wäre, um mehr Nahrung zu bekommen. Cosimo hätte sich für Essen ausgezogen!

Auf der Pre-Valentinstagsparty von Prince Charming-Bekanntheit David Lovric plauderte Cosimo mit Promiflash über seine Erfahrungen aus dem Dschungel. Er verriet: "Man ist da wirklich abgeriegelt von allem." Der Italiener erzählte auch, dass alles Bitten und Betteln für mehr Essen nichts gebracht habe. Er habe im Dschungeltelefon immer gesagt: "Gebt mir mehr Essen und ich tanze dafür oder ziehe mich aus", doch daraus sei nichts geworden.

Das machte sich auch auf der Waage bemerkbar: Ganze neun Kilo hat der Halbfinalist in Australien gelassen. Noch in der Show kündigte er an: Er wolle jetzt auf seine Face-Filter in den sozialen Medien verzichten. Davon ist auf seinen neuesten Postings aber eher weniger zu sehen...

RTL Cosimo Citiolo im Dschungelcamp

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Januar 2023

