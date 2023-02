Elyas M'Barek und Ehefrau Jessica geben Red-Carpet-Debüt!

Was für ein Anblick auf dem roten Teppich! Wo Elyas M'Barek (40) auftaucht, zieht er immer alle Blicke auf sich – aber diesmal war er nicht allein unterwegs. Im vergangenen Jahr verkündete der Schauspieler überraschend, dass er seiner Partnerin Jessica heimlich das Jawort gegeben hat. Sein Privatleben hält er sonst aber akribisch aus der Öffentlichkeit heraus, gemeinsame Fotos gibt es kaum. Jetzt zeigten sich Elyas und Jessi aber erstmals auf dem roten Teppich!

Bei der Eröffnung der Filmfestspiele Berlinale in Berlin gaben sich die Promis die Klinke in die Hand – da durfte natürlich auch der Fack ju Göhte-Star nicht fehlen: In einem eleganten schwarzen Zweireiher mit Muster, unter dem er nur ein lässiges gleichfarbiges T-Shirt trug, schritt Elyas mit seiner Liebsten über den Teppich. Jessica entschied sich für ein seidenes, rosafarbenes Kleid. So posierten die Eheleute Arm in Arm ganz souverän für die Fotografen.

Zuletzt hatte Elyas die Fans im Dezember mit einem Foto aus den Flitterwochen überrascht, auf dem er erstmals mit seiner Frau posiert. Vor einer traumhaften Kulisse stehen die beiden darauf eng umschlungen mit Kokosnüssen im Meer. "Beste Flitterwochen aller Zeiten", hatte der 40-Jährige geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Elyas M'Barek und seine Frau Jessica, Februar 2023

Anzeige

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek in ihren Flitterwochen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de