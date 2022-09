Elyas und Jessica M'Barek bestätigen: Sie haben geheiratet!

Er ist jetzt offiziell ein verheirateter Mann! Normalerweise hält Elyas M'Barek (40) sein Privatleben von der Öffentlichkeit fern. Doch am Freitag wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine Partnerin Jessica sich heimlich auf Ibiza das Jawort gegeben haben. Umso überraschender ist nun ein neuer Post des Türkisch für Anfänger-Stars auf Social Media: Elyas und Jessica gaben im Netz ihre Hochzeit bekannt.

"Es ist offiziell. Ich liebe dich, Jessica", schrieb der 40-Jährige auf Instagram. Dazu veröffentlichte er einen süßen Schnappschuss von sich und seiner frisch angetrauten Ehefrau an ihrem Hochzeitstag. Auf dem Foto gibt sich das Paar einen leidenschaftlichen Kuss, während über ihnen zahlreiche weiße Luftballons in die Luft steigen. Auch Jessica teilte das Bild auf ihrem Account mit den Worten: "Mr. und Mrs. M'Barek. Ich liebe dich, Elyas." Es sieht wohl ganz danach aus, als habe das Model den Nachnamen seines Gatten angenommen.

Wie Bild zuvor berichtete, soll die Trauung der beiden in einer Villa an der Südküste von Ibiza stattgefunden haben. In dem Ort Es Cubells sollen sich die beiden Turteltauben um genau 17.54 Uhr das Jawort gegeben haben. Rund 100 Gäste sollen den Feierlichkeiten beigewohnt haben.

Instagram / jessriso Jessica Riso, Model

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek in Hamburg

Instagram / jessriso Jessica Riso, Model

