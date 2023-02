Krasser Streit: Ist das Valentina Pahdes letzte GZSZ-Szene?

Müssen sich die Fans so von Valentina Pahde (28) verabschieden? Die deutsche Schauspielerin ist seit über acht Jahren fester Bestandteil von GZSZ. Mit ihrer Rolle Sunny erlebte sie schon einige ziemlich schöne, aber auch dramatische Momente. Jetzt verabschiedet sie sich aber für eine unbestimmte Zeit von der Daily. Ende Januar feierte die Let's Dance-Bekanntheit ihre letzte Drehwoche. Aber wie wird sich Sunny vom Kolle-Kiez verabschieden?

Achtung: Wer nicht erfahren will, was mit Sunny passieren könnte, sollte nicht weiterlesen!

Wie RTL nun selbst vorab zeigt, wird die Enkelin von Jo Gerner sich heftig mit Laura, gespielt von Chryssanthi Kavazi (34), auf einer Treppe streiten. Als Sunny Laura auf die gefälschte Schutzgelderpressung anspricht, schreien sich die zwei Frauen an und werden sogar handgreiflich. Schlussendlich stürzt der Charakter von Valentina von der Treppe – augenscheinlich wegen Laura – und ist bewusstlos. Der Sender schreibt selbst: "Wird Sunny den krassen Sturz ohne Folgen überleben?"

Die Fans werden schon bald wissen, wie dieser Moment für Sunny und Laura ausgeht, denn die Folge läuft am 24. Februar im TV. Auch Chryssanthi legt bald eine GZSZ-Pause ein – und das, weil sie dieses Jahr bei "Let's Dance" dabei ist! "Meine Rolle wird sich mit einem großen Knall in die Pause verabschieden", kündigte die Frau von Tom Beck (44) bereits an.

