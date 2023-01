Nach acht Jahren: Valentina Pahde feiert ihren GZSZ-Abschied

Für Valentina Pahde (28) geht eine richtige Ära zu Ende. Schon seit 2015 verkörperte sie die Sunny Richter bei GZSZ. Doch im vergangenen Jahr kündigte die Schauspielerin überraschend an, dass sie der beliebten Vorabendserie vorerst den Rücken zukehren wird – ihre Figur pausiert auf unbestimmte Zeit. Nun war es auch schon so weit: Valentina musste sich von ihren Set-Kollegen verabschieden.

"Eine lange Reise geht langsam zu Ende. Erst mal! [...] Ich befinde mich in meiner letzten Drehwoche vor meiner langen Pause und langsam realisiere ich, was hier gerade passiert", berichtete sie unter einem Zusammenschnitt einiger Momente von ihrer GZSZ-Zeit auf Instagram. Seit fast neun Jahren sei Valentina nun am Set – und dürfe durch die Möglichkeiten der Daily ihren Traum leben. "Ich hatte wundervolle Jahre und bin dankbar für die tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, und für jede Erfahrung, die ich sammeln durfte", schwärmte sie weiter.

Doch nicht nur Valentina selbst wird die Zeit am Set vermissen – auch ihre Kollegen zeigten sich ganz sentimental. "Du wirst da fehlen! Zum Glück bleibt Tante Vally uns privat erhalten... Wir lieben dich!", schrieb Tom Beck (44) emotional. "Ich vermisse dich jetzt schon", kommentierte Ulrike Frank (53), und auch Felix van Deventer (26) oder Lars Pape drückten ihr Bedauern über den Weggang aus.

RTL / Pascal Bünning Valentina Pahde, GZSZ-Darstellerin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Instagram / oliviamarei Olivia Marei mit ihren GZSZ-Kollegen

