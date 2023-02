Meint er Yeliz Koc? Jannik hat Liebe seines Lebens gefunden!

Spoilert Jannik Kontalis hier etwa den Ausgang von Make Love, Fake Love? In ihrer eigenen Kuppelshow sucht Yeliz Koc (29) aktuell ihren Traummann. Zwischen ihr und dem TikToker schien es von Beginn an ordentlich zu knistern. Doch die Konkurrenz in der TV-Villa ist groß: Besonders Max Bornmann macht ihm das Leben schwer – und flirtet mit Yeliz, was das Zeug hält. Doch könnte Jannik sich gegen ihn durchgesetzt haben? Der Beau ist nämlich verliebt!

Via TikTok teilte der 26-Jährige nun ein Video, in dem er bis über beide Ohren strahlt. "POV: Du hast endlich die Liebe deines Lebens gefunden", schrieb Jannik zu seinem Clip – sein breites Lächeln spricht Bände: Ihn hat es offenbar ordentlich erwischt. Unter dem Video steht zudem "Mein Löwe, mein Bär". Meint er damit etwa Yeliz?

Die Bachelor-Bekanntheit sorgt derweil für Verwirrung. Denn ein aufmerksamer Promiflash-Leser will Yeliz nun zusammen mit niemand Geringerem als Max in einer Bar gesehen haben. Dazu lieferte er ein Foto: Darauf ist zu erkennen, wie der Barkeeper und seine Begleitung sich blendend verstehen. Sind die beiden zusammen oder hat sich Yeliz doch für Jannik entschieden? Stimmt gerne unten ab!

Jannik Kontalis im Januar 2021

Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

Max und mutmaßlich Yeliz Koc in einer Bar

