Richard Geres Frau Alejandra feiert ihren Geburtstag am Meer

Alejandra Silva (40) feierte gestern ihren 40. Geburtstag! Seit 2018 ist die Publizistin nun schon mit dem Hollywoodschauspieler Richard Gere (73) verheiratet. Vor zwei Jahren kam dann ihr gemeinsamer Sohn Alexander Gere zur Welt. Aus ihrer vorigen Ehe mit Govind Friedland stammt außerdem Sohnemann Albert. Alejandra ließ es sich nicht nehmen, ihren großen Tag mit beiden ihren Kindern am Strand zu verbringen!

Auf Instagram bedankte sich die gebürtige Spanierin für all die Glückwünsche, die sie erhalten hat. Dazu gab sie einen seltenen Einblick in ihr Familienleben! Auf dem geteilten Bild läuft sie mit ihren beiden Söhnen geradewegs in Richtung Meer. All die lieben Worte hat Alejandra offenbar gebraucht, denn sie schrieb dazu: "Vielen Dank für all die Glückwünsche. Nachdem drei Wochen lang jeder in meiner Familie krank geworden ist, fühle ich mich endlich wieder besser." Die Liebe, die sie erfahren habe, wolle sie an all ihre Fans zurückgeben.

Erst vor wenigen Wochen hatte Alejandras Ehemann Richard im Interview mit Extra private Einblicke in ihre Beziehung gegeben. Dabei hatte er verraten, dass eine Ehe seiner Erfahrung nach sehr viel Mühe und Sorge erfordert. "Es ist also ein ständiges Überprüfen, um zu sehen: 'Funktioniert das?', und manchmal tut es das nicht", hatte der Pretty Woman-Star erklärt. Auch nach der Vermählung lerne man sich als Paar nämlich immer noch kennen.

Instagram / alejandragere Alexander Gere, Alejandra Silva und Albert Friedland, 2023

Getty Images Alejandra Silva im Januar 2023

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva bei der Starlite Porcelanosa Gala 2022

