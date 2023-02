Total aktiv im Netz: Boris Becker teilt Foto mit Amadeus!

Boris Becker (55) startet nach seinem Gefängnisaufenthalt im Netz richtig durch! Bis vor zwei Monaten saß der Ex-Tennisstar in England wegen Insolvenzverschleppung im Knast. Inzwischen ist er wegen eines Abschiebeabkommens wieder freigekommen und hält seitdem seine Fans auf Social Media auf dem Laufenden. Fast jeden Tag teilt er dort ein Bild – und jetzt auch ein ganz besonders seltenes Exemplar: Boris zeigt sich mit seinem Sohn Amadeus (13)!

"Eine Vater-Sohn-Bindung geht über alle Grenzen hinaus", schwärmte er unter einem Foto auf Instagram mit seinem jüngsten Nachwuchs, dass die beiden offenbar in einer gläsernen Gondel in den Bergen zeigt. Dick eingepackt blicken sie sich an und haben die kleinen Finger ineinander verschränkt. Anscheinend ist der Schnappschuss, auf dem Amadeus' Gesicht wie immer verdeckt ist, an dessen Geburtstag entstanden. "Wir haben es genossen, den 13. Geburtstag von Amadeus in den vergangenen Tagen zu feiern!", verkündete Boris nämlich dazu.

Scheint so, als hätten der Sportler und Amadeus nun wieder eine enge Beziehung zueinander – während der Haft sah das allerdings anders aus. "Ich habe mit allen vier Kindern gesprochen, leider zu wenig mit meinem Jüngsten", hatte Boris aus seiner Zeit im Gefängnis berichtet. Einen Besuch von Amadeus dort habe er auch abgelehnt, weil er noch zu jung dafür gewesen sei.

Getty Images Boris Becker im Januar 2018

Getty Images Lilly und Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus, 2015

©SAT.1/Nadine Rupp Boris Becker in "Sat.1 Spezial. Boris Becker"

