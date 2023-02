Vor Show-Start: Dieser Promi ist euer "Let's Dance"-Liebling

Er kommt jetzt schon richtig gut bei den Fans an! Am Freitagabend startet die neue Staffel von Let's Dance. In der Sendung wird bekanntgegeben, welcher Promi mit welchen Profitänzern in den kommenden Wochen übers Tanzparkett fegen wird. Promiflash wollte im Vorfeld von euch wissen, welcher Star vor Show-Start schon euer großer Favorit der neuen "Let's Dance"-Staffel ist. So habt ihr abgestimmt!

Von insgesamt 3.138 Lesern stimmten 626 und damit 19,9 Prozent (Stand 17. Februar, 19:15 Uhr) für den ehemaligen Kunstturner Philipp Boy (35). Auf dem zweiten Platz landete mit 510 Stimmen (16,3 Prozent) die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34). Den dritten Platz bekam Entertainer Knossi (36) mit 368 Votes und damit 11,7 Prozent. Comedian Abdelkarim (41), Sängerin Natalia Yegorova und TikToker Younes Zarou (25) haben offenbar noch keine so große Fangemeinde. Sie landeten auf den hinteren Plätzen.

Über das Urteil der Promiflash-Leser dürfte sich wohl besonders Knossi riesig freuen. Immerhin erzählte er gegenüber Promiflash bereits, dass er keinerlei Vorerfahrung habe und es ihm sogar schwerfalle, aufrecht zu stehen. "Ich habe riesen Respekt vor den Liveshows. Das ist bei mir permanent eine Achterbahn der Gefühle. Aber ich gebe alles und ich lasse mich voll drauf ein", beteuerte er.

Anzeige

RTL Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

Anzeige

RTL Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Anzeige

RTL Knossi, "Let's Dance"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de