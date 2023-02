War 2011 bei "Let's Dance": Llambi trauert um Tim Lobinger

Joachim Llambi (58) findet rührende Worte für Tim Lobinger (✝50). Gestern wurde bekannt, dass der einstige Stabhochspringer gestorben ist. Schon im März 2022 hatte der Ex-Sportler mitgeteilt, dass sein Krebs zurückgekehrt sei. An eine Heilung hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr geglaubt. Seither nehmen Wegbegleiter Abschied von dem dreifachen Vater. Auch Llambi trauert um den ehemaligen Let's Dance-Kandidaten Tim.

Via Instagram teilte der Chef-Juror ein Foto von dem verstorbenen Leichtathleten und seiner damaligen Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40). Dazu schrieb Llambi: "Die 'Let‘s Dance'-Familie trauert um Tim Lobinger! 2011 war Tim ein toller und liebenswürdiger Kandidat in unserer vierten Staffel." Dabei drückte er auch sein Mitgefühl aus: "In Gedanken sind wir bei seiner Familie und bei seinen Freunden und wünschen ihnen allen viel Kraft. Ruhe in Frieden."

Auch Isabel meldete sich auf Instagram zu Wort. "Mein Herz blutet. Für dich und deine Liebsten, vor allem für deine Kinder. Du hast noch erleben können, Großvater zu werden. Es ist so unglaublich traurig, in so jungen Jahren gehen zu müssen", schrieb die Choreografin und betonte, nach wie vor stolz auf Tims Leistung bei "Let's Dance" zu sein.

Getty Images Joachim Llambi im DSDS-Finale 2022

Getty Images Isabel Edvardsson und Tim Lobinger bei"Let's Dance"

Getty Images Isabel Edvardsson und Tim Lobinger beim Training für "Let's Dance"

