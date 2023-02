Wegen Justin? Deswegen zog sich Selena Gomez im Netz zurück

Selena Gomez (30) spricht Klartext! In den vergangenen Jahren zog sich die Beauty zurück – ihr letztes Musikalbum ist mittlerweile drei Jahre her. Mit der Krimiserie "Only Murders in the Building" und ihrer eigenen Doku meldete sich Selena im vergangenen Jahr zurück. Aber auch im Netz feiert die Musikerin aktuell ein kleines Comeback. Doch was brachte Selena eigentlich dazu, mit Social Media aufzuhören?

Obwohl die 30-Jährige keinen Namen nannte, deutete sie in einem Interview mit Vanity Fair an, dass die Beziehung zu Justin Bieber (28) sie dazu brachte: "Ich machte während der Trennung eine schwere Zeit durch und ich wollte die Reaktionen nicht mitbekommen – nicht nur jene, die sich auf die Beziehung bezogen, sondern vor allem diejenigen, die mich in einen Vergleich zu jemand anderem stellten." Die Kommentare waren so "spezifisch und gemein", dass die "Rare"-Interpretin "ständig weinte". Heute werden ihre Social-Media-Accounts von ihrem Team geleitet: "Ich habe ein System entwickelt. Alles, was ich mache, schicke ich an meinen Assistenten, der es dann postet."

Dennoch sieht der Ex-Disney-Star auch die guten Seiten an den sozialen Medien: "Es gibt wunderbare Dinge in den sozialen Medien – mit Fans in Kontakt zu treten, zu sehen, wie glücklich und begeistert sie sind." Auch Selena möchte nicht komplett auf Social Media verzichten – sie ist ein großer TikTok-Fan: "Ich bin eine Art Nerd. Ich liebe es, lustige Videos zu machen. Ich bekomme Rezepte und Make-up-Ideen und Haar-Ideen."

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber im September 2011

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Sängerin Selena Gomez

