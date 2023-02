Bandelt "Make Love, Fake Love"-Max doch nicht mit Yeliz an?

Datet Yeliz Koc (29) etwa doch nicht Max Bornmann? Aktuell ist die einstige Bachelor-Kandidatin in ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love auf der Suche nach der großen Liebe. Der Ausgang der Show ist noch nicht öffentlich. Aber die Beauty wurde zuletzt in einer Bar mit dem Kandidaten Max gesehen, der eigentlich mit seiner Partnerin in der Sendung angetreten war. Nun wurde Max allerdings mit einer Frau gesehen, die weder Yeliz noch seine Luisa war!

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser sah den Hottie Anfang des Monats bei einem Spaziergang mit einer unbekannten Dame. Das Foto beweist eindeutig, dass es sich dabei weder um seine blonde Freundin noch um die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) handelte. Dem Augenzeugen nach haben die beiden so gewirkt, als seien sie auf einem Date. Ist Max also nach der Show also weder mit Yeliz noch mit Luisa zusammen?

Erst vor wenigen Tagen war ein anderer Schnappschuss ans Licht gekommen. Dieser zeigt Max und Yeliz zusammen in einer Bar. Auch die beiden sollen sehr vertraut gewirkt und viel zusammen gelacht haben. Sie sollen die Bar auch gemeinsam verlassen haben. Sind die beiden etwa nur befreundet?

Privatmaterial Max Bornmann mit einer Unbekannten, Februar 2023

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Luisa, Partnerin von "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Max

Promiflash Max und mutmaßlich Yeliz Koc in einer Bar

