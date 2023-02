Diesen gemeinen Spitznamen hatte Camilla für Herzogin Meghan

Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) waren 2020 aus der Königsfamilie ausgetreten und nach Los Angeles gezogen. Damit hatte der Bruder von Prinz William auch seine royalen Pflichten niedergelegt. Darüber war die Frau des amtieren König Charles scheinbar wenig erfreut. Offenbar sah sie den Grund für den Schritt in der Liebsten ihres Stiefsohns – Camilla (75) soll deshalb sogar einen fiesen Spitznamen für Meghan gehabt haben!

Dies behauptete nun der royale Biograf Tom Bower in einem Gespräch mit The Mirror. Laut dem Palastkenner habe die 75-jährige Queen Consort ihre Schwiegertochter eine "Minx" genannt. Der Begriff beschreibt eine kokette, freche und hinterhältige Frau. Camilla habe stets versucht, sich nicht über Harry und Meghan zu äußern. Trotzdem habe sie sich so sehr über die Aussagen des Paares über die royale Familie aufgeregt, dass ihr die böse Beschreibung mehrmals rausgerutscht sei.

Auch mit der Frau des Thronfolgers William scheint die Königsgemahlin nicht besonders gut auszukommen. Wie ein Informant Radar erklärte, soll Herzogin Kate es mit ihrer Schwiegermutter schwer haben: "Camilla kann nicht aufhören, hämisch zu sein und ist fest entschlossen, Kates Leben zu einem Albtraum zu machen."

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla und Herzogin Kate im Juni 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de