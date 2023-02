DSDS-Recall: Jill Langes Trio muss im Bierkönig auftreten!

Jill Lange (22) steht auf der ganz großen Bühne! Die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin will jetzt als Sängerin durchstarten. Sie sang beim DSDS-Casting vor und konnte die Jury von sich überzeugen. Auch im Recall schaffte sie es eine Runde weiter. Doch nicht nur das: Jill und zwei andere Kandidaten, Big N und Natalie, haben so abgeliefert, dass ihnen eine besondere Ehre zuteilwird: Sie durften im Bierkönig auftreten!

Das verkündeten die Jurorinnen Katja Krasavice (26) und Leony im DSDS-Camp. Das Trio stand aber nicht allein auf der Bühne: Julian Sommer, dem der Malle-Hit "Dicht im Flieger" zu verschulden ist, hat ihre Performances angekündigt. Big N gab seinen eigenen Song "Big Bounce" zum Besten. Natalie sang "Mein Herz" von Beatrice Egli (34) und Jill trällerte "Atemlos" von Helene Fischer (38).

Bei Jill, die von den dreien ohnehin schon am nervösesten war, gab es allerdings eine kleine Panne: "Dann hat das Playback auf einmal total gesponnen." Die Influencerin meisterte die Situation jedoch gekonnt und sang trotzdem weiter. "Ich wäre am liebsten weggelaufen, am liebsten im Boden versunken, als die Technik versagt hat, aber ich konnte die Zuschauer da nicht so stehen lassen", erklärte die 22-Jährige.

