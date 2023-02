J.Lo und Bens Liebestattoos: Experte vermutet Eheprobleme

Kriselt es etwa in der Ehe von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50)? Am Valentinstag sorgte das Paar für eine kleine Überraschung: Sowohl die Sängerin als auch ihr Gatte präsentierten auf Social Media ein neues Tattoo, das sie sich als Zeichen ihrer Liebe haben stechen lassen. Doch wie kam es zu dieser Entscheidung? Ein Experte vermutet jetzt, dass es Ärger im Paradies gibt – dieser sei allerdings nicht für die Tattoos selbst, sondern für etwas anderes verantwortlich!

"Die Tatsache, dass sie Tattoos haben, die symbolisch füreinander sind, ist nicht allzu interessant. Aber hinter der Entscheidung, alles in den sozialen Medien zu veröffentlichen, steckt eine andere Aussage. Es könnte also einige Probleme geben, aber keine großen", mutmaßt der Psychologe Dr. Joshua Klapow gegenüber The Sun. Doch was bewegt ihn zu dieser Annahme? "J.Lo und Ben scheinen es wichtig zu finden, dass andere Leute denken, dass sie miteinander verbunden sind. Normalerweise hätten sie das nicht nötig", erklärt er.

Das Liebestattoo selbst hinterfrage der Experte aber nicht. "Ich bezweifle, dass die beiden Tattoos aus einer Laune heraus gemacht wurden", betonte der Psychologe. Er sei sich sicher, dass sowohl die 53-Jährige als auch der Schauspieler sich ausgiebig über den Liebesbeweis unterhalten haben und ihre Entscheidung gut durchdacht war.

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit Ben Affleck

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de