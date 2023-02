Kein Kontakt? Lilly Becker bezeichnet Boris als "Teufel"

Lilly Becker (46) findet krasse Worte über ihren Ex Boris (55)! Der einstige Tennis-Profi wurde vor einigen Wochen aus dem Gefängnis in London entlassen. Dort hatte er seit April wegen Insolvenzverschleppung seine Haftstrafe abgesessen. In einem großen Interview sprach er im Dezember über seinen Knastaufenthalt. Auch über seine Beziehung zu seiner Ex-Frau gab er in diesem Rahmen einiges preis. Nun wettert Lilly gegen Boris!

Gegenüber Bild offenbarte die 46-Jährige, dass der einstige Sportler sich erst zehn Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis bei dem gemeinsamen Sohn gemeldet habe. "Es tut mir weh, wenn ein Vater sich nicht um seinen Sohn kümmert. Ich bin seit 2018 die einzige Bezugsperson für Amadeus. Dabei wollte mir Boris nach unserer Trennung sogar das Sorgerecht entziehen lassen. Das ist traurig", resümierte Lilly. Offenbar habe das einstige Paar keinen Kontakt, seit Boris seine Frau mit dem damals Achtjährigen vor die Tür gesetzt habe. "Boris kann charmant und liebevoll sein, wenn er will. Aber auch extrem verletzend mit Worten. Ein Teufel", behauptete sie außerdem.

Obwohl die beiden seit mittlerweile fünf Jahren getrennt leben, sind sie auf dem Papier noch miteinander verheiratet. In der Talkshow "Piers Morgan Uncensored" hatte die gebürtige Niederländerin nach Boris' Inhaftierung erklärt: "Ich bin immer noch seine Frau. Auch wenn wir uns entfremdet haben, sind wir immer noch verheiratet." Die getrennten Eheleute konnten ihre Angelegenheiten bisher nicht klären.

Getty Images Lilly Becker im Oktober 2022

MEGA / Elkin Cabarcas Lilly Becker mit ihrem Sohn Amadeus Becker

Getty Images Boris Becker im Februar 2018

