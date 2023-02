Nach seiner Ex: Hunter Biden wollte was von Nicola Peltz

Hunter Biden (53) hatte sein Auge auf eine halb so alte Promidame geworfen! Der Sohn des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden (80) hatte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. So bandelte er zum Beispiel mit der Frau seines verstorbenen Bruders Beau Biden (✝46) an, nachdem der wegen eines Hirntumors gestorben war. Nun kommt raus: Die Trennung von seiner Schwägerin Hallie überwand Hunter auf skurrile Weise. Hunter wollte unbedingt mit der viel jüngeren Nicola Peltz-Beckham (28) verkuppelt werden!

Wie neu aufgetauchten Textnachrichten zu entnehmen ist, die Radar Online vorliegen, soll Hunter seiner Cousine 2019 den Auftrag gegeben haben, ihn mit der "Transformers"-Darstellerin zu verkuppeln. In den Nachrichten sei zu lesen, dass er auf der Suche nach einer "reichen, heißen und netten Frau" sei, um sich von Hallie abzulenken. Während Hunter zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt war, war die damals 24-jährige Milliardärserbin nur halb so alt.

Hunters Plan scheint jedoch nicht aufgegangen zu sein. Im Oktober 2019 hatte sich Nicole nämlich in Brooklyn Peltz-Beckham (23) verliebt – in den sie bis heute über beide Ohren vernarrt ist. Im April 2022 traten das Model und der Beckham-Sprössling sogar im Rahmen einer romantischen Zeremonie gemeinsam vor den Traualtar und teilen im Netz immer wieder niedliche Schnappschüsse von sich.

Getty Images Hunter Biden, Sohn von Joe Biden

Getty Images Nicola Peltz-Beckham im Oktober 2022

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz-Beckham im November 2022

