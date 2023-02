So gestand Ashton Kutcher seiner Frau Mila Kunis seine Liebe

Da sprühten die Funken! Ashton Kutcher (45) und Mila Kunis (39) sind seit 2012 ein Paar und hatten 2015 geheiratet. Die beiden haben zudem zwei gemeinsame Kids, welche die Liebe der Schauspieler krönte. Im vergangenen Jahr erzählte Mila über eine bestimmte Nacht, in welcher ihr Mann der Brünetten seine Liebe gestand. Sie teilen in Bezug darauf jedoch nicht die gleichen Erinnerungen: Jetzt äußert sich Ashton über die besagte Nacht der Nächte!

Im Rahmen der "Kelly Clarkson Show" offenbart der mittlerweile 45-Jährige: "Ich weiß die Details, ich weiß es noch ganz genau. Ich kam in ihr Haus, sang einen Kenny-Chesney-Song und meinte zu Mila: 'Du und Tequila machen mich verrückt.'" Er habe zu viel Alkohol getrunken, erinnert sich der "Two and a Half Men"-Darsteller. Der Ex von Demi Moore (60) führt weiter aus: "Mila sagte, ich soll ihr das Gleiche nochmals am nächsten Morgen sagen. Dann weckte ich sie und sagte aber stattdessen: 'Hey, ich liebe dich.'"

Anfang Februar kamen Gerüchte auf, dass Mila neidisch auf Reese Witherspoon (46) sei, die zusammen mit ihrem Mann für den Film "Your Place or Mine" vor der Kamera stand. Diese Behauptung stellte sich jedoch schnell als unwahr heraus.

Anzeige

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher im Mai 2018 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis

Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de