So süß feierte Cathy Hummels' Sohn Ludwig fünften Geburtstag

Cathy Hummels (35) hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Anfang 2018 durfte die Moderatorin ihren Sohn Ludwig (5) auf der Welt willkommen heißen. In ihrer Rolle als Mama geht die Influencerin seither richtig auf. Fest steht, ihr Sohnemann ist ihr ein und alles. Das zeigt die Ex von Mats Hummels (34) auch immer wieder im Netz. Daher ist es auch kein Wunder, dass sich Cathy auch dieses Jahr für Ludwigs Kindergeburtstag etwas Tolles hat einfallen lassen.

In ihrer Instagram-Story gewährte die 35-Jährige ihren Fans Einblicke in den Kindergeburtstag ihres Sohnes. Diesen durfte der Kleine zusammen mit seinen Freunden in einem Kinderspielparadies feiern. Voller Freude machte sich die Rasselbande über die Trampoline sowie die weiteren Attraktionen her. Zu Essen gab es neben Kuchen und Muffins auch Pizza. "Wir hatten einen superschönen Kindergeburtstag", teilte die Kampf der Realitystars-Moderatorin anschließend mit.

Aber nicht nur der Fünfjährige konnte sich in dem Spielparadies so richtig austoben – auch Cathy ließ es sich nicht nehmen, auf dem Trampolin zu springen. "Wir hatten heute einen wunderschönen Tag und haben alle Sorgen losgelassen. Es hat so viel Spaß gemacht zu hüpfen bis zum Umfallen", schrieb sie zu ein paar Schnappschüssen von sich.

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels bei seinem Geburtstag

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels, Februar 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Februar 2023

