Zeit mit Sohn Amadeus: Boris Becker ist total emotional!

Boris Becker (55) hat seinen Sohn Amadeus (13) endlich wieder. Im vergangenen Dezember wurde er nach acht Monaten vorzeitig aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen, wo der Ex-Tennisprofi wegen Insolvenzverschleppung eingesessen hatte. Während des Aufenthalts hatte er engen Kontakt zu seinen drei älteren Kindern – nur mit seinem jüngsten Sohn sprach er selten. Der damals 12-Jährige war seinem Vater noch zu jung, um mit dem Knast in Berührung zu kommen. Doch nun sind Boris und Amadeus endlich wieder vereint.

"Wir haben uns aufgrund meiner Lebensumstände seit über zehn Monaten nicht mehr gesehen. Seine Stimme am Telefon zu hören, war nicht genug und Worte können das Gefühl nicht beschreiben, ihn wieder in meinen Armen zu halten", zeigt sich der Sportler auf Instagram ganz emotional. Dazu teilt er ein Foto im Schnee, auf dem er Amadeus im Arm hält. Der Junge, den Boris mit seiner Ex-Frau Lilly Becker (46) hat, schmiegt den Kopf an seinen Vater. Sein Gesicht ist allerdings wie immer hinter einem Emoji versteckt.

Zuletzt hatte Boris schon ein Foto mit seinem Sohn vom selben Ausflug geteilt, unter dem er ihre starke Beziehung betonte. "Eine Vater-Sohn-Bindung geht über alle Grenzen hinaus", stellte er klar. Beide Fotos sind in den Bergen entstanden, wo sie Amadeus' 13. Geburtstag gefeiert hatten.

Getty Images Lilly und Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus, 2015

Getty Images Boris Becker im Januar 2018

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus im Februar 2023

