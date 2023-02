"Let's Dance" 2023: Welches Tanzpaar gefällt euch am besten?

Am gestrigen Abend war es endlich so weit und Let's Dance ging erneut in die nächste Runde! Im Rahmen der Kennenlernshow stellten die prominenten Teilnehmer in Gruppentänzen unter Beweis, wie viel Tanztalent und Rhythmus bereits in ihnen steckt. Dabei wurde auch verkündet, welche Profitänzer in den kommenden Wochen mit welchen Promimännern und Promidamen über das Parkett fegen werden. Doch welches Duo ist euer Lieblingstanzpaar?

Im Zuge der spektakulären Eröffnungs-Performance hatten die Promis in verschiedenen Gruppentänzen gezeigt, wie fit sie bereits auf dem Parkett sind. Die einstige Bachelorette Sharon Battiste (31) und Profiturner Philipp Boy (35) sorgten dabei für tosenden Applaus. Knossi (36) hingegen wurde nach seiner Darbietung von der Jury prophezeit, noch eine Menge Arbeit vor sich zu haben. Wenig später verkündeten die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) die Tanzpaare für die diesjährige Staffel. Doch welches Duo gefällt euch am besten?

Vor allem eine Kandidatin sehen die Zuschauer der beliebten Tanzshow bereits ganz weit vorne. Anna Ermakova (22) konnte sich nicht nur über die meisten Jurypunkte, sondern auch über die Wildcard freuen. Somit begeisterte die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) die "Let's Dance"-Fans so sehr, dass sie auch in der kommenden Woche nicht rausgewählt werden darf.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sitzen in der Jury von "Let's Dance"

Anzeige

RTL Anna Ermakova, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de