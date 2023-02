Bei den BAFTA Awards: Carey Mulligan zeigt ihren Babybauch

Carey Mulligan (37) setzt ihren Babybauch in Szene! Am Sonntagabend werden in der Royal Festival Hall in London die begehrten BAFTA Awards verliehen. Grund genug für die Stars sich für den roten Teppich wieder ordentlich herauszuputzen. Über den Red Carpet schlenderten unter anderem schon Prinz William (40) und Prinzessin Kate. Auch Carey Mulligan lässt sich die Preisverleihung nicht entgehen. Auf dem roten Teppich präsentierte sie ihren Babybauch!

Mitte Januar gaben Carey und ihr Mann, der Mumford and Sons-Sänger Marcus Mumford (36) bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Jetzt war die Schauspielerin erstmals mit Babybauch auf dem Red Carpet zu sehen. Sie hüllte ihre sichtbare Kugel in ein bodenlanges schwarzes Kleid. Dazu trug die werdende Dreifach-Mutter eine silberne Halskette.

Bei den BAFTA Awards ist Carey als Beste Nebendarstellerin für ihre schauspielerische Leistung in dem Drama "She Said" nominiert. Der Schauspieler Richard E. Grant (65) moderiert die Veranstaltung. Das deutsche Drama "Im Westen Nichts Neues" führt die Liste der Nominierungen an. Der Film hat die Chance auf 14 Preise.

Getty Images Carey Mulligan bei den BAFTA Awards

Getty Images Marcus Mumford und Carey Mulligan bei der Met Gala 2022

Getty Images Richard E. Grant in London

