Ed Sheeran und Adele verzichten auf Auftritt bei Krönung

Haben Ed Sheeran (32) und Adele (34) etwa keinen Bock auf die Monarchie? Vergangenes Jahr im September war Queen (✝96) Elizabeth II. nach über 70 Jahren auf dem Thron verstorben. Danach nahm ihr Sohn ihren Platz ein. Am 6. Mai wird König Charles (74) auch offiziell in einer Zeremonie gekrönt. Für die Feierlichkeiten sollen einige britische Künstler ein Konzert zum Besten geben. Doch Adele und Ed nahmen die Einladung aufzutreten, nicht an!

Radar Online berichtet, dass die beiden Grammy-Preisträger aufgrund ihrer vollen Terminkalender absagen mussten. Viele ihrer Landsleute empfinden dies als respektlos. Eine Quelle meint: "Der König hat eine Reihe von Leuten vorgeschlagen, die er gerne auftreten lassen würde, und Adele und Ed standen auf dieser Liste. Er war sehr daran interessiert, dass sie Teil des Konzerts sind." Außerdem fügt der Informant hinzu: "Sie sind Titanen des Showbiz und typisch britisch, aber auch auf der ganzen Welt bekannt. Es ist so schade."

Harry Styles (29) wird außerdem als potenzieller Kandidat für die Krönungszeremonie gehandelt. Lionel Richie (73) und die Spice Girls sollen hingegen bereits kurz vor dem Abschluss des Vertrags stehen. Allerdings müssen die Organisatoren noch bestätigen, ob die Girlband inklusive Victoria Beckham (48) auftreten wird oder nicht.

Getty Images Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Mai 2022

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

