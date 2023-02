"Grenzen setzen": Das lernte Gigi Hadid in ihrer Therapie

Gigi Hadid (27) holte sich Unterstützung! Dem Topmodel folgen fast 80 Millionen Fans im Netz. Das Interesse an der Beauty ist seit ihrem Durchbruch in der Modewelt im Jahr 2014 laufend sehr groß geblieben. Durch ihren Erfolg ist die Unternehmerin seit Jahren auch ein beliebtes Ziel für negative Schlagzeilen und für Paparazzi. Jetzt verriet Gigi, was sie in der Psychotherapie gelernt hat, um mit der Öffentlichkeit besser klarzukommen!

"Grenzen setzen, mit den Paparazzi zum Beispiel", nannte die 27-Jährige ein Beispiel im Elle-Interview und fügte hinzu: "Hinübergehen und sagen: 'Hey, was ist los? Ich weiß, wir haben uns fünf Jahre lang von der anderen Straßenseite aus gesehen, aber wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, richte die Kamera bitte nicht in diese Richtung." Manchmal, so das Model, müsse man durchsetzungsfähig sein, was aber nicht bedeute, dass man unhöflich ist. Die Kalifornierin erklärte außerdem, dass sich die Therapie bei ihr und ihrer Schwester Bella (26) als effektives Mittel erwiesen habe, um ihr Aufwachsen, insbesondere im Showbusiness, zu verarbeiten.

Vor allem der Schutz und die Privatsphäre ihrer kleinen Tochter Khai ist der Mama wichtig. Vor zwei Jahren hatte sich die Designerin schon einmal mit einem Instagram-Post an die Paparazzi gerichtet: "Unser Wunsch ist es, dass sie selbst wählen kann, wann sie sich der Welt mitteilt und eine möglichst normale Kindheit erleben kann", hatte die Blondine betont und bat die Fotografen, ihren Spross auf Bildern zu verpixeln.

