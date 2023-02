Nach Super Bowl: Rihanna zeigt sich erstmals mit Babybauch!

Jetzt präsentiert Rihanna (34) ihren Babybauch auch ganz stolz in der Öffentlichkeit. Beim Super Bowl, der vergangene Woche stattgefunden hat, sorgte die Sängerin für eine große Überraschung: Während ihres Auftritts hatte die "Only Girl"-Interpretin enthüllt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Stolz zeigte sie dem Millionenpublikum ihre Babykugel. Nun zeigte sich Rihanna erstmals seit ihrer Performance in der Öffentlichkeit und setzte ihren Bauch gekonnt in Szene.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist Rihanna zu sehen, wie sie am Freitagabend ein Restaurant in Santa Monica verließ. Wie auch in ihrer ersten Schwangerschaft, beweist die Musikerin auch dieses Mal wieder ihr Händchen für Mode. In einer Kombi aus einer Baggy-Jeans, einem weißen Shirt mit Print und einem bodenlangen Fellmantel, stellte die 34-Jährige ihren deutlich erkennbaren Babybauch zur Schau.

Wie Rihanna erst kürzlich auf Instagram andeutete, habe sie von ihrer erneuten Schwangerschaft vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren. "Wie verrückt, dass meine beiden Babys auf diesen Fotos waren und Mami hatte keine Ahnung", schrieb die baldige Zweifachmama zu Aufnahmen, die während ihres Vogue-Fotoshootings im Dezember entstanden waren.

Anzeige

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna im Februar 2020 in New York

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de