Sam Abdul sauer: Fans schrieben ihr Valentinstagsdate an

Samantha Abdul (33) kann es nicht glauben! Der Influencerin war vergangenes Jahr eine Beziehung mit dem Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45) nachgesagt worden. Auch wenn die Blondine und der US-Amerikaner sich oft zusammen gezeigt hatten, waren sie offenbar nie ein Paar. Am Valentinstag teilte die Beauty ein Foto von einem Date im Netz und markierte einen Mann namens Ali Daioub. Nun beschwert sich Sam, dass ihre Fans ihre Begleitung daraufhin anbaggerten.

In ihrer Instagram-Story macht die 33-Jährige ihrem Ärger Luft. "Ich war am Anfang richtig sauer, als ich das gehört habe. Habe mich jetzt inzwischen beruhigt", fängt sie an. Sams Wut rührt daher, dass der Mann, mit welchem sie den Valentinstag verbracht hatte, danach zahlreiche unangebrachte Nachrichten erhielt. "Fangen wir mal damit an, dass Followerinnen von mir diesen Mann anschreiben, ihn anbaggern und ihn daten möchten, obwohl sie ihn auf meiner Story gefunden haben", ärgert die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin sich.

Auf den Bildern aus einem Restaurant waren unter anderem zwei Gläser zu sehen, die sie mit den Worten "seins" und "ihrs" versah. Es gab offenbar nicht nur den Tag der Liebe zu feiern, sondern auch den Geburtstag ihrer Begleitung. Denn die Tätowiererin schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag mein Valentinsschatz." Nach diesen Aussagen hätten sich Sams Follower wohl eigentlich denken können, dass der Unternehmer aus Hamburg keine romantischen Angebote erhalten möchte.

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im April 2022

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, August 2022

Anzeige

Instagram / notthattypical1 Ali Daioub, Samantha Abduls Valentinstagsdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de