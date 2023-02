Valentinstagsdate: Ist das Samantha Abduls neuer Lover?

Wer ist der neue Mann an Samantha Abduls (33) Seite? Nachdem die Influencerin mit dem Selling Sunset-Chef Brett Oppenheim (45) angebandelt hatte, deutete sie vor wenigen Tagen an, wieder jemanden zu daten oder gar vergeben zu sein. Die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin betonte, dass sie in guten Händen sei und sich gerade sehr wohlfühle. Nun verbrachte sie offenbar auch den Valentinstag mit diesem Mann...

In ihrer Instagram-Story teilte Samantha Aufnahmen aus einem Restaurant. Darauf sind mitunter zwei Gläser zu sehen, die sie mit den Worten "seins" und "ihrs" versah. Es gab aber offenbar nicht nur den Tag der Liebe zu feiern, sondern auch den Geburtstag ihrer Begleitung. Denn die Tätowiererin schrieb "Alles Gute zum Geburtstag mein Valentinsschatz" und markierte einen Mann namens Ali Daioub. Er ist Unternehmer und lebt wie sie in Hamburg.

Sams Abend verlief jedoch nicht hundert Prozent reibungslos. Sie hatte ihren Hund Chi mitgenommen, der sich mit seinem langen Fell im Reißverschluss von Alis Jacke verhedderte. "Scheiße gelaufen das Date", scherzte die 33-Jährige.

Instagram / notthattypical1 Ali Daioub, Samantha Abduls Valentinstagsdate

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

