So hielt Prinz Harry bei Queen Elizabeth um Meghans Hand an

Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) sind seit 2016 ein absolutes Traumpaar. Auch über die Beziehung zu seiner Liebsten hatte er in seinen Skandal-Memoiren "Reserve" einiges zu erzählen. So hatte er auch beschrieben, was er tun musste, um die Schauspielerin zur Frau nehmen zu können. Traditionellerweise wird beim Brautvater um die Hand angehalten – Harry musste aber seine Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) um Erlaubnis fragen!

In seiner Biografie spricht der 38-Jährige darüber, wie er 2017 seine Verlobung plante. Seine Sekretäre erinnerte den Duke of Sussex daran, dass er sich die Zustimmung seiner Großmutter einholen musste. Bei einem Schieß-Ausflug hätte er sie dann gefragt: "Mir wurde gesagt, dass ich dich um Erlaubnis bitten muss." Die Monarchin selbst war aber verwirrt von seiner Bitte: "Das musst du?", entgegnete sie ihm. "Nun, dann muss ich wohl Ja sagen", hätte sie ihrem Enkel schließlich geantwortet.

Harrys Vater, König Charles (74), soll offenbar weniger begeistert von seiner Beziehung gewesen sein. Wie ein Insider damals gegenüber Radar berichtet hatte, sei der Nachfolger von Queen Elizabeth gegen eine Hochzeit gewesen. Meghan wäre "seiner Familie nicht würdig". Laut des Informanten hatte er seinen jüngsten Sohn sogar darum gebeten, "sie loswerden – und zwar schnell".

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

Getty Images König Charles III. und seine Mutter, Queen Elizabeth II. im Juni 2022

