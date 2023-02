Sucht Prinz Andrew Inspiration bei Prinz Harry und Meghan?

Sind Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) etwa Vorbilder für Prinz Andrew (63)? Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) machte in den letzten Jahren mit skandalträchtigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Angeblich soll er in den Sexhandelsring um Jeffrey Epstein (✝66) und Ghislaine Maxwell (61) verwickelt gewesen sein. Gerichtlich wurde der Royal dafür zwar nie belangt, doch ihm wurden mittlerweile all seine militärischen Titel aberkannt. Nun soll sich Andrew nach einem neuen Karrierezweig umsehen – sucht er dabei etwa Inspiration bei seinem Neffen Harry?

Laut eines Insiders sei der Royal ziemlich beeindruckt von dem Leben, welches sich Harry und seine Meghan in den USA fortab der britischen Königsfamilie aufgebaut haben. Wie dieser The Sun zudem verrät, sei Andrew "sehr interessiert an Geschäften und Wohltätigkeit". Fernhalten wolle sich der in Ungnade gefallene Prinz jedoch von Projekten wie eine Netflixproduktion. Um sich Inspiration für seinen weiteren Werdegang zu holen, habe der Brite aus diesem Grund die Sussexes genauestens "im Auge behalten".

Obwohl der 62-Jährige noch immer den Hosenbandorden innehält und somit eigentlich eine wichtige Rolle bei der kommenden Krönung seines Bruders König Charles (74) spielen sollte, werde ihm diese Funktion nun ebenfalls entzogen. Demnach übernehme er laut Mail on Sunday keine zeremonielle Aufgabe am 6. Mai. Genau wie Harry und Meghan soll auch er Balkon-Verbot bekommen haben.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew während einer Zeremonie im belgischen Brügge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de