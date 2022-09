"Wer stiehlt mir die Show?"-Finale: Dieser Promi gewinnt!

Wer ist der Sieger des großen Wer stiehlt mir die Show?-Finales? Heute Abend führte Nilam Farooq (32) durch die Quizshow, nachdem sie vor einer Woche Joko Winterscheidt (43) besiegt hatte und sich den Posten holte. Damit kämpften heute Joko, Fahri Ogün Yardim (42), Olli Schulz (48) und die Wildcarderin Laura um den Sieg und damit um die Ehre, auf dem Cover eines Rätselhefts abgebildet zu werden. Doch wer ging letztendlich als Gewinner hervor?

Als Erstes musste sich Fari geschlagen geben. Der Schauspieler flog schon nach der ersten Gewinnstufe raus. Ihm folgte in der zweiten Gewinnstufe die Wildcard-Gewinnerin Laura. Damit kämpften nur mehr Joko und Olli um den Platz im letzten Duell gegen Nilam. Durchsetzen konnte sich letztendlich Joko und stand der Schauspielerin in der letzten Runde gegenüber. Diese lag lange in Führung – und konnte das Duell tatsächlich für sich entscheiden. Damit landet Nilam auf dem Cover des Rätselhefts!

Die Twitter-User freuen sich über den Ausgang dieses Finales. "Glückwunsch Nilam für diese fantastische Show und den Gewinn", schrieb ein User. "Zweimal Joko besiegt. Glückwunsch", schloss sich ein weiterer Nutzer an und gratulierte Nilam zum Sieg.

ProSieben / Timmy Hargesheimer Die Stars bei "Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?"

Press Factory Nilam Farooq beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

ProSieben/Florida TV / Anna Thut Joko Winterscheidt, Moderator

