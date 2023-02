Bei BAFTAs: Herzogin Kate grapscht Prinz William an den Po!

Bei der gestrigen BAFTA-Verleihung versammelten sich wieder die größten Stars der Filmbranche, um die erfolgreichsten Filme des Jahres zu küren. Zu der Preisverleihung waren aber nicht nur Schauspieler und Produzenten eingeladen, sondern auch Prinz William (40) und Herzogin Kate (41). Die britischen Royals liefen bei dem Event strahlend über den roten Teppich. Ein intimer Moment des Paares blieb dabei nicht unbemerkt: Kate gab William einen kleinen Klaps auf den Hintern!

In einem Video, das Bild vorliegt, sieht man das Ehepaar vor der Award-Zeremonie auf dem Red Carpet. Die beiden schienen einen guten Abend zu haben: Total happy grinste die 41-Jährige den Thronfolger an, bevor sie ihm in einen ungestörten Moment an den Allerwertesten packte. Der 40-Jährige machte aber nicht den Eindruck, als ob ihn der Grapscher vor den Fans gestört hätte. Ganz unbeschwert lief William einfach weiter an der Menge vorbei.

Das royale Pärchen legte bei der glamourösen Filmpreisverleihung einen stylischen Auftritt hin: Der Thronfolger trug einen schwarzen Samtanzug, den er mit einer edlen Fliege ergänzte. Passend zu ihrem Mann kombinierte Kate ihr One-Shoulder Kleid mit dunklen Samt-Handschuhen. Die weiße Alexander McQueen (✝40)-Kreation hatte die dreifache Mutter bereits 2019 getragen und für das diesjährige Event nur etwas abgeändert.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei den BAFTA Awards, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de