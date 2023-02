Recycelter Look: Prinzessin Kate trug BAFTA-Robe schon mal

Prinzessin Kate (41) legte sich für die BAFTA Awards wohl keinen neuen Look zu. Sonntagabend wurden in London die Auszeichnungen der British Academy of Film and Television verliehen. Mit dabei waren auch die Prinzessin von Wales und ihr Mann Prinz William (40), um das britische Königshaus zu vertreten. In ihrer eleganten Robe zog Kate bereits auf dem roten Teppich die Blicke auf sich. Doch dieses Kleid trug Kate nicht zum ersten Mal!

Kates lange weiße Robe stammt von dem Designer Alexander McQueen (✝40) und wurde von ihr recycelt. Wie The Mirror berichtet, ist das Kleid das Gleiche, das sie auch bei den BAFTAs 2019 trug. Für den erneuten Auftritt wurde es allerdings geringfügig verändert: Zuvor war das Schulterteil mit aufgenähten Blumen verziert. Diese wurden nun gegen einen fließenden Stoff über der Schulter ausgetauscht. Während die dreifache Mama ihren Look vor vier Jahren noch mit Weiß und Silber kombinierte, zog sie diesmal eher Schwarz und Gold vor.

Auffallend waren aber auch die Ohrringe, die Kate zu ihrem Outfit trug. Sie wählte goldfarbene Statement-Ohrringe mit großen Blumen. Doch die eleganten Accessoires sollen wohl keine teuren Designerstücke sein. Angeblich stammen die Ohrstecker von dem Kleidungsgeschäft Zara und sollen lediglich etwa 20 Euro kosten.

Getty Images Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2019

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Februar 2023

