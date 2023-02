Durchgefeiert? Wilde Partynacht bei Liam Payne und Freundin

Liam Payne (29) und Kate Cassidy haben wohl eine wilde Nacht hinter sich! Anfang Dezember gab der One Direction-Star sein Red-Carpet-Debüt mit seiner neuen Freundin. Auch als seine Fans anzweifelten, wie aufrichtig die Gefühle der Blondine sind und glaubten, dass sie bloß hinter seinem Geld her sei, nahm der Sänger sie in Schutz. Jetzt besuchten Liam und Kate gemeinsam eine After-Party der BAFTA Awards – und ließen dort wohl nichts anbrennen!

In schicken Looks kamen der 29-Jährige und seine Partnerin bei dem Event im Chiltern Firehouse an. Dabei beeindruckte Kate in einer bodenlangen goldenen Robe und Liam in einem eleganten schwarzen Anzug. Als die beiden die Veranstaltung in den frühen Morgenstunden jedoch wieder verließen, stand vor allem dem Boyband-Star die Müdigkeit ins Gesicht geschrieben. Auf dem Weg zurück zu dem wartenden Wagen machte der Musiker den Eindruck, als hätte er eine turbulente Nacht verbracht.

Auch Kate scheint ein Fan solch durchzechter Nächte zu sein. Schon im vergangenen Jahr meinte ein Insider gegenüber The Sun, dass Liam und sie verrückt nacheinenader seien. "Kate ist ein wildes Mädchen, also wird Liam auf jeden Fall eine Menge Spaß haben." Der Quelle zufolge liebe die Influencerin das Nachtleben.

Anzeige

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne bei einem Event in Dubai im Januar 2023

Anzeige

Action Press / justinpalmer_ldn / BACKGRID Kate Cassidy und Liam Payne bei einer After-Party der BAFTA Awards im Februar 2023

Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de