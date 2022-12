Golddigger-Vorwürfe: Liam Payne verteidigt seine Freundin

Liam Payne (29) verteidigt seine Freundin. Der einstige One Direction-Sänger und Kate Cassidy gaben Anfang des Monats auf dem roten Teppich ihre Beziehung bekannt. Erst vor einigen Tagen schwärmte der Brite von seiner Liebsten. Doch nicht alle scheinen von der Romanze überzeugt zu sein: Ein User behauptete, dass die Blondine nur des Geldes wegen mit dem Musiker zusammen sei. Prompt schießt Liam jetzt zurück!

"Ich muss sagen, du könntest mir alles sagen und ich würde mich nicht abwenden, ich habe noch nie so viel Liebe wie für Katelyn empfunden. Wir machen uns gegenseitig zu besseren Menschen", ließ der 29-Jährige seine Fans in seiner Instagram-Story wissen. Die Vorwürfe ließen Liam kalt: "Wenn es nur um das Geld ginge, würde ich ihr alles geben." Er selbst genieße die Zeit: "Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben glücklich darüber, ich zu sein, und das ist unbezahlbar."

Dies bestätigte ein Insider. "Sie sind verrückt nacheinander. Kate ist ein wildes Mädchen, also wird Liam auf jeden Fall eine Menge Spaß haben", verriet die Quelle gegenüber The Sun. Zurzeit führen die beiden Turteltauben eine Fernbeziehung – Liam lebt in London, während Kate in ihrer Heimat Amerika ist.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Splash News / ActionPress Liam Payne mit seiner Freundin Kate Cassidy, Dezember 2022

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Freundin von Liam Payne

