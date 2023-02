Glamouröse Roben und royale Tränen: Das waren die BAFTAs!

Bei den diesjährigen BAFTA Awards gab es wieder allerhand zu sehen! Am Sonntagabend in der Royal Festival Hall in London wurde wieder der heiß begehrte Preis für die besten nationalen und internationalen Filme verliehen. Dabei trafen Hollywoodstars wie Jamie Lee Curtis (64) und Austin Butler (31) unter anderem auf die britischen Royals Prinz William (40) und Kate (41), die als Ehrengäste eingeladen waren. Die schönsten Looks und die emotionalen Momente des Abends seht ihr im Video!

