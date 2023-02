Prinz William und Herzogin Kate kommen zur BAFTA-Verleihung

In wenigen Tagen ist es so weit – die British Academy Film Awards stehen an! Die renommierte Filmpreisverleihung wird am 19. Februar in London stattfinden. Der deutsche Netflix-Film "Im Westen Nichts Neues" ist dabei sogar 14 Mal nominiert worden. Unter den Gästen der Gala sind aber nicht nur Filmstars und Produzenten – auch der britische Thronfolger Prinz William (40) und Herzogin Kate (41) werden bei den BAFTAs dabei sein!

Wie Deadline berichtet, bestätigten der Duke of Cambridge und seine Frau nun offiziell ihre Teilnahme an der Award-Show. Schon seit 2010 ist William Präsident der "British Academy of Film and Television Arts", konnte aber in den letzten zwei Jahren nicht an der Preisverleihung teilnehmen. Wie die Organisation nun erklärt, werde der Royal sich nach der Show mit den Preisgewinnern treffen und auch alle Nominierten der Kategorie "EE Rising Star" kennenlernen.

Dass der jüngere Bruder des Thronerben an der Verleihung teilnehmen wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Prinz Harry (38) hatte mit seinen Memoiren "Reserve" für ordentlich Zoff im Buckingham Palace gesorgt. Wie The Sun berichtet hatte, war Harry deshalb schon zu der BAFTA Tea Party nicht eingeladen worden. "Sie hielten es für ein PR-Desaster", hatte ein Insider verraten.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Kate und Prinz William im März 2013

Anzeige

Getty Images Prinz William in Nord-Irland, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de